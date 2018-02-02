Канадский лоукостер Swoop начал продавать билеты за 0 долларов

Канадский лоукостер Swoop начал продавать билеты по специальному тарифу за минимальную цену 0 канадских долларов (CAD). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Предполагается, что стоимость билета составит 0 долларов, однако пассажирам предстоит дополнительно заплатить за налоги и сборы. Общая стоимость билетов варьируется от $39 до $99 в зависимости от выбранного пункта назначения.

Начиная с 20 июня 2018 года авиакомпания начнет осуществлять шесть еженедельных рейсов между Абботсфордом и Гамильтоном и шесть еженедельных рейсов между Гамильтоном и Галифаксом. Позже добавятся рейсы Гамильтона в Эдмонтон, а также из Гамильтона в Виннипег. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800.