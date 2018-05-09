США поздравили Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении

США поздравили Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении и готовы работать с новым правительством страны.

Как говорится в заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, Вашингтон ожидает от нового армянского правительства сотрудничества, включая «расширение торговли, поддержку демократии и верховенства закона, а также обеспечение региональной и глобальной безопасности».

Президент России Владимир Путин ранее во время телефонного разговора также поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра. Пресс-служба Кремля по итогам разговора сообщила, что стороны отметили настрой на укрепление отношений между Москвой и Ереваном и дальнейшее тесное взаимодействие.

8 мая лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян был избран председателем правительства страны. Его поддержали 59 депутатов парламента Армении, против выступили — 42. 13 апреля в стране начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Спустя 10 дней Саргсян подал в отставку.