Глава минобороны Армении объявил о своей отставке

Глава министерства обороны Армении Виген Саркисян заявил, что оставляет свой пост. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра.

По словам Саркисяна, он оставляет пост руководителя армии в связи с политической обстановкой, отметив, что работа министра эффективна только в составе команд единомышленников, пишет ТАСС.

Также он заявил, что собирается продолжить служение народу, но планирует делать это в другом статусе. Саркисян заявил, что много сделал во время пребывания на посту и отметил, что горд, так как передает своему преемнику более сильную и крепкую армию.

8 мая лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян был избран председателем правительства страны. Его поддержали 59 депутатов парламента Армении, против выступили — 42.

13 апреля в стране начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Спустя 10 дней Саргсян подал в отставку.