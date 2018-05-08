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МИД Азербайджана прокомментировал заявления Пашиняна по Карабаху

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Фото: REUTERS/Photolure/Hayk Baghdasaryan
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Заявления нового премьера Армении Никола Пашиняна по карабахскому вопросу вызывают у Баку больше вопросов, чем ответов. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Первоначальные заявления новоиспеченного премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении урегулирования... нагорно-карабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем понимания. Что это — первичная наивность или незнание предмета, или бравада победителя, а может, всё вместе? Поживем — увидим», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Ранее избранный парламентом Армении кандидат от оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов вести переговоры с властями Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта с условием, что в них примет участие непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.

Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1988 года. Его причиной стало отделение населенной преимущественно армянами Нагорно-Карабахской автономной области от Азербайджанской ССР. Баку признал этот процесс незаконным, что спровоцировало вооруженный конфликт. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция.

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