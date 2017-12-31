Алиев рассчитывает на решение карабахского конфликта путем переговоров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на урегулирование нагорнокарабахского конфликта в ходе переговоров. Об этом азербайджанский лидер заявил в своем новогоднем обращении.

«Надеюсь, что в результате переговоров мы сможем добиться решения этого [карабахского] вопроса <…> Мощный экономический и военный потенциал укрепляет позицию страны», –– сказал Алиев.

По словам президента, справедливое урегулирование конфликта является основной внешнеполитической задачей Азербайджана.

Нагорный Карабах – административно-территориальное образование, расположенное в Закавказье между Азербайджаном и Арменией. Является предметом этнополитического конфликта в Закавказье между азербайджанцами и армянами. В ночь на 2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения произошли столкновения военнослужащих Армении с азербайджанской армией, стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

30 декабря президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств с наступающим новым годом. Среди лидеров стран СНГ, получивших послания от Путина, были президент Азербайджана Ильхам Алиев, армянский лидер Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.