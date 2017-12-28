Прямой эфир

Азербайджан отметил сохранение давления к укреплению национальной валюты

0
Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минфина Азербайджана Самир Шарифов заявил о сохранении давления к укреплению национальной валюты –– маната. Об этом сообщает «РИА Новости».

Министр отметил, что с начала 2017 года курс маната к доллару укрепился на 3,4%.

«В текущем году мы наблюдаем стабилизацию курса маната, особенно если сравнивать с началом года. С начала года манат к доллару укрепился на 3,4%, по сравнению с февралем — более чем на 10%. Могу сказать, что в настоящее время есть определенное давление на курс маната в сторону укрепления», — сказал Шарифов в интервью телеканалу AzTV.

По его словам, в целом в 2017 году экономическая ситуация в стране стабилизировалась.

26 декабря в ходе встречи лидеров стран СНГ, глава Армении Серж Саргсян отметил, что все страны содружества связаны между собой. И положительные изменения российской экономики влияют и на других.

«В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны», — сказал Саргсян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин по телефону поздравил президента Азербайджана с 56-летием
«Газпром» возобновил экспорт природного газа в Азербайджан

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017