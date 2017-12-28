Азербайджан отметил сохранение давления к укреплению национальной валюты

Глава Минфина Азербайджана Самир Шарифов заявил о сохранении давления к укреплению национальной валюты –– маната. Об этом сообщает «РИА Новости».

Министр отметил, что с начала 2017 года курс маната к доллару укрепился на 3,4%.

«В текущем году мы наблюдаем стабилизацию курса маната, особенно если сравнивать с началом года. С начала года манат к доллару укрепился на 3,4%, по сравнению с февралем — более чем на 10%. Могу сказать, что в настоящее время есть определенное давление на курс маната в сторону укрепления», — сказал Шарифов в интервью телеканалу AzTV.

По его словам, в целом в 2017 году экономическая ситуация в стране стабилизировалась.

26 декабря в ходе встречи лидеров стран СНГ, глава Армении Серж Саргсян отметил, что все страны содружества связаны между собой. И положительные изменения российской экономики влияют и на других.

«В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны», — сказал Саргсян.