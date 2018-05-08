Пашинян исключил кадровые чистки в правительственных органах Армении

Избранный 8 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается устраивать кадровую чистку в органах власти Армении.

«Мы надеемся на усилия тех профессионалов, которые уже работают в правительственных органах страны», — сообщил глава правительства. Пашинян отметил, что политические взгляды и партийная принадлежность чиновников не имеют для него значения.

По словам премьера, страницу вражды во внутриполитической системе Армении закрыли. События, происходящие в стране, Никол Пашинян назвал революцией любви. Он объяснил это тем, что в акциях протеста активно участвовали женщины, передает ТАСС.

Также премьер-министр сообщил, что партнерство с Россией в военной сфере останется приоритетом для внешней политики Армении.

8 мая парламент Армении со второй попытки избрал Пашиняна главой правительства, после чего президент страны Армен Саркисян утвердил его премьер-министром.

23 апреля в Армении начались акции протеста, в результате которых в отставку подал экс-премьер Серж Саргсян. Люди протестовали против его избрания на пост главы правительства.