Путин поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера

Президент РФ Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Республики Армения.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами», — отмечается в поздравительной телеграмме.

В частности, Путин напомнил о партнерских отношениях двух государств в рамках СНГ, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, уточняет «Интерфакс».

Еще в статусе кандидата на высший пост Пашинян заявил в Национальном собрании, что партнерство с Россией в военной сфере остается приоритетом для внешней политики Армении.

13 апреля в Армении начались акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. Через 10 дней он подал в отставку из-за сложившейся политической обстановки.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян дважды выдвигался на пост премьер-министра страны. 1 мая Пашинян не набрал необходимого большинства голосов, после повторного выдвижения 8 мая он был избран на высший пост в стране.