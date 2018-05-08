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Парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьера республики

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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Лидер оппозиции Никол Пашинян избран премьер-министром Армении. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов Национального собрания страны, против — 49.

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Пашиняна выдвинули на высокопоставленный пост фракции «Елк», «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн». Лидера оппозиции также поддержали члены правящей Республиканской партии Армении (РПА), передает «РИА Новости».

Неделей ранее за Пашиняна проголосовали всего 45 депутатов при необходимых 53. В частности, члены РПА голосовали против его кандидатуры.

Массовые акции протеста проходят в Армении с 13 апреля после назначения премьером страны экс-президента Сержа Саргсяна, который в результате отказался от должности из-за сложившейся политической ситуации.

1 мая на должность главы кабинета министров Армении назначили Никола Пашиняна, однако парламент не утвердил его кандидатуру. В знак протеста демонстранты парализовали работу аэропорта, железной дороги и общественного транспорта.

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