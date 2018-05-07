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Лидер System of a Down приехал в Армению поддержать оппозицию

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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян прибыл в Армению, чтобы поддержать оппозиционное движение. Самолет с американским музыкантом армянского происхождения приземлился в аэропорту Звартноц в понедельник, 7 мая.

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В аэропорту Танкяна встретил лидер оппозиции и кандидат в премьер-министры страны Никол Пашинян. Ожидается, что вокалист System of a Down примет участие в митинге, который пройдет на площади Республики в центре Еревана, передает ТАСС.

Массовые демонстрации против назначения премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна проходят с 13 апреля. Впоследствии Саргсян решил отказаться от должности, мотивировав это сложившейся в стране политической ситуацией.

1 мая главой правительства Армении избрали Пашиняна, однако парламент отказался утвердить его кандидатуру. В ответ представители оппозиции парализовали работу метро, железной дороги и аэропорта. Они требуют повторных выборов, которые должны состояться во вторник, 8 мая. Пашинян вновь будет претендовать на высокопоставленную должность.

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