Путин провел телефонный разговор с новым премьером Армении

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Республики Армения.

Стороны отметили настрой на укрепление отношений между Москвой и Ереваном и дальнейшее тесное взаимодействие.

«Подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора.

Путин и Пашинян обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы.

Во вторник, 8 мая, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении лидера оппозиции Пашиняна премьером страны. Ранее парламент страны избрал Пашиняна главой кабминистров. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против высказались 42 парламентария.