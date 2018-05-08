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Путин провел телефонный разговор с новым премьером Армении

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Республики Армения.

Стороны отметили настрой на укрепление отношений между Москвой и Ереваном и дальнейшее тесное взаимодействие.

«Подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора.

Путин и Пашинян обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы.

Во вторник, 8 мая, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении лидера оппозиции Пашиняна премьером страны. Ранее парламент страны избрал Пашиняна главой кабминистров. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против высказались 42 парламентария. 

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