Пашинян поздравил Медведева с назначением на должность премьер-министра

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил российского коллегу Дмитрия Медведева с назначением на должность главы правительства.

«Новое правительство Армении намерено укреплять двустороннее армяно-российское сотрудничество во всех сферах, а также углубить сотрудничество в рамках ЕАЭС», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте армянского премьер-министра.

Помимо прочего, Пашинян пожелал российскому премьеру здоровья и новых успехов, а россиянам — процветания.

Ранее Дмитрий Медведев направил телеграмму Николу Пашиняну, поздравив его с назначением на должность премьер-министра. Российский политик выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Еревана отвечает интересам двух стран.

8 мая лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян был избран председателем правительства страны. Его поддержали 59 депутатов парламента Армении, против выступили — 42.

Массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николой Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, начались 13 апреля. Спустя 10 дней Саргсян подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Карен Карапетян.