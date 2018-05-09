Финляндия забросила семь шайб Норвегии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею на чемпионате мира в Дании разгромила команду Норвегии.

Встреча завершилась со счетом 7:0, передает «Газета.ру». Отличились Марко Анттила, Вели-Матти Савинайнен, Каспери Капанен, Теуво Теравайнен, Микаэль Гранлунд, Маркус Нутиваара и Саку Мяэналанен.

Финляндия после трех туров занимает первое место в группе B, одержав победы во всех встречах. На счету Норвегии три очка и пятая строчка в турнирной таблице.

Россияне под руководством Ильи Воробьёва на турнире одержали победы в первых трех матчах над французами, австрийцами и белорусами с общим счетом 20:0.

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