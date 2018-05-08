Тренер сборной Чехии назвал российских хоккеистов фаворитами ЧМ

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Иржи Калоус назвал российскую команду фаворитом чемпионата мира.

«У России всегда хорошая команда, можно назвать ее фаворитом турнира. Российская команда является очень тяжелым соперником для нас, будем следить за развитием турнира», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

Россияне под руководством Ильи Воробьева одержали победы в первых трех матчах над французами, австрийцами и белорусами с общим счетом 20:0.

Чехи на турнире стартовали с победы в овертайме над словаками (3:2 ОТ) и поражения от шведов (2:3). 8 мая им будет противостоять сборная Швейцарии.

Уже 10 мая чешская команда встретится с российской ледовой дружиной. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.

ЧМ по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен» с 4 по 20 мая.

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