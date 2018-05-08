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Тренер сборной Чехии назвал российских хоккеистов фаворитами ЧМ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Главный тренер сборной Чехии по хоккею Иржи Калоус назвал российскую команду фаворитом чемпионата мира.

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«У России всегда хорошая команда, можно назвать ее фаворитом турнира. Российская команда является очень тяжелым соперником для нас, будем следить за развитием турнира», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

Россияне под руководством Ильи Воробьева одержали победы в первых трех матчах над французами, австрийцами и белорусами с общим счетом 20:0.  

Чехи на турнире стартовали с победы в овертайме над словаками (3:2 ОТ) и поражения от шведов (2:3). 8 мая им будет противостоять сборная Швейцарии.

Уже 10 мая чешская команда встретится с российской ледовой дружиной. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.

ЧМ по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен» с 4 по 20 мая.

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