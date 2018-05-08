Латвия разгромила Южную Корею на чемпионате мира по хоккею

Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Южной Кореи в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

Встреча завершилась со счетом 5:0, передает «Газета.ру». Дубль оформил Роберт Букартс, еще по одной шайбе забросили Гинтс Мейя, Рональд Кениньш и Рудольф Балцерс.

После победы Латвия набрала пять очков и поднялась на четвертое место. Южная Корея не набрала ни одного балла и находится внизу турнирной таблицы.

Россияне под руководством Ильи Воробьёва на турнире одержали победы в первых трех матчах над французами, австрийцами и белорусами с общим счетом 20:0.

ЧМ по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен» с 4 по 20 мая.

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