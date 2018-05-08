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Российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

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Фото: Global Look Press/Matti Matikainen
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Российский хоккеист Игорь Швырев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Соглашение вступит в силу в сезоне-2018/19.

Клуб выбрал 19-летнего российского хоккеиста в пятом раунде драфта под 125-м номером, говорится на официальном сайте НХЛ.

Игорь Швырев в минувшем сезоне защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В его активе 32 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых он отметился одной заброшенной шайбой. Также Швырев провел три матча в плей-офф Кубка Гагарина.

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