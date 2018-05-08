Российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

Российский хоккеист Игорь Швырев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Соглашение вступит в силу в сезоне-2018/19.

Клуб выбрал 19-летнего российского хоккеиста в пятом раунде драфта под 125-м номером, говорится на официальном сайте НХЛ.

We have signed our fifth round draft pick to an entry-level deal.



Welcome (officially) to Colorado! #GoAvsGo https://t.co/RAlR019OLS — Colorado Avalanche (@Avalanche) May 8, 2018

Игорь Швырев в минувшем сезоне защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В его активе 32 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых он отметился одной заброшенной шайбой. Также Швырев провел три матча в плей-офф Кубка Гагарина.

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