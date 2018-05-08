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Кузнецов и Овечкин вывели «Вашингтон» в полуфинал плей-офф НХЛ

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire
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«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал соревнований. 

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Встреча в Питтсбурге завершилась в овертайме со счетом 2:1. В составе «Вашингтона» победную шайбу забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. 

Команды третий год подряд встречались во втором раунде плей-офф. До этого дважды сильнее был «Питтсбург», который в итоге выигрывал Кубок Стэнли. 

Соперником «Вашингтона» по финалу Восточной конференции станет «Тампа» с Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым.

НХЛ ранее пообещала форварду «Бостона» Брэду Маршану дисциплинарные взыскания за неподобающее поведение на льду. 4 мая Маршан лизнул в щеку форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Райана Кэллахана.

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