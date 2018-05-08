Парижский музей разрешил посетителям ходить голыми
Посетителям парижской галереи Palais de Tokyo разрешили ходить по ней полностью обнаженными «во имя искусства», пишет газета The Sun.
Мероприятие было организовано Ассоциацией парижских нудистов 5 мая. В итоге полюбоваться шедеврами пришли 160 человек без одежды.
Как отметил пресс-секретарь организации Жюльен Клод-Пенэгри, «жизнь нудистов должна проходить без одежды», а культура — это часть нашей повседневности и одновременно особая возможность.
«Сегодня менталитет меняется. Нудисты... смещают прошлые ограничения, табу или образ мыслей, которые были помехой», — сказал он.
В ноябре 2017 года в Париже открылся первый во Франции ресторан для нудистов. При этом прохожие не смогут увидеть, что происходит внутри.