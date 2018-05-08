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Парижский музей разрешил посетителям ходить голыми

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Фото: снимок с экрана/ren.tv
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Посетителям парижской галереи Palais de Tokyo разрешили ходить по ней полностью обнаженными «во имя искусства», пишет газета The Sun.

Мероприятие было организовано Ассоциацией парижских нудистов 5 мая. В итоге полюбоваться шедеврами пришли 160 человек без одежды. 

Как отметил пресс-секретарь организации Жюльен Клод-Пенэгри, «жизнь нудистов должна проходить без одежды», а культура — это  часть нашей повседневности и одновременно особая возможность.

«Сегодня менталитет меняется. Нудисты... смещают прошлые ограничения, табу или образ мыслей, которые были помехой», — сказал он.

В ноябре 2017 года в Париже открылся первый во Франции ресторан для нудистов. При этом прохожие не смогут увидеть, что происходит внутри.

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