СМИ узнали о смене командующего Черноморским флотом

Во второй половине мая сменится командующий Черноморским флотом. Эту должность займет вице-адмирал Александр Моисеев, нынешний командующий ЧФ адмирал Александр Витко уйдет на повышение, сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.

«Торжества по случаю Дня Победы и празднование 235-й годовщины Черноморского флота пройдут под руководством нынешнего командующего адмирала Витко», — сообщает «РИА Новости».

После этого адмирала переведут на работу в Главкомат ВМФ России, утверждает агентство.

Александр Моисеев в настоящее время является заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. До ноября 2017 года занимал должность начальника штаба Северного флота, до этого являлся начальником подводных сил СФ. В 2011 году Моисееву присвоено звание Героя Российской Федерации.

2 мая украинские СМИ сообщили, что группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море. В составе соединения — фрегаты испанских, британских, турецких и немецких ВМС.