Сборная России установила рекорд на ЧМ по хоккею в Дании

Сборная России по хоккею установила рекорд среди отечественных команд по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира со старта турнира. Подопечные Ильи Воробьева на соревнованиях в Дании за три матча (180 минут) не пропустили ни одной шайбы.

Российские хоккеисты на старте турнира победили французов со счетом 7:0, австрийцев со счетом 7:0 и белорусов со счетом 6:0.

Предыдущий рекорд составлял 139 минут и 47 секунд. Он был установлен на чемпионате мира – 1983, передает «РИА Новости».

На мировом первенстве 2017 года российские хоккеисты установили рекорд по общему времени без пропущенных шайб — 201 минута и 50 секунд.

В следующем матче сборная России сыграет с чешской командой. Встреча состоится 10 мая. Также на групповом этапе россияне сыграют со сборными Швейцарии, Словакии и Швеции.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter