Прямой эфир

Сборная России установила рекорд на ЧМ по хоккею в Дании

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по хоккею установила рекорд среди отечественных команд по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира со старта турнира. Подопечные Ильи Воробьева на соревнованиях в Дании за три матча (180 минут) не пропустили ни одной шайбы.

Российские хоккеисты на старте турнира победили французов со счетом 7:0, австрийцев со счетом 7:0 и белорусов со счетом 6:0.

Предыдущий рекорд составлял 139 минут и 47 секунд. Он был установлен на чемпионате мира – 1983, передает «РИА Новости».

На мировом первенстве 2017 года российские хоккеисты установили рекорд по общему времени без пропущенных шайб — 201 минута и 50 секунд.

В следующем матче сборная России сыграет с чешской командой. Встреча состоится 10 мая. Также на групповом этапе россияне сыграют со сборными Швейцарии, Словакии и Швеции.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тренер сборной Чехии назвал российских хоккеистов фаворитами ЧМ
Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею покинул пост во время ЧМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017