Сборная России по хоккею выиграла второй матч чемпионата мира
Хоккеисты сборной России разгромили команду Австрии в своем втором матче на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Дании.
Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 7:0. Шайбы забросили Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54), передает «РИА Новости».
🇷🇺🔥 Сборная России продолжает феерить на Чемпионате мира! Разгромили Австрию - 7:0! Красавцы, мужики!💪 #ЧМХ2018 #RedMachine https://t.co/dePsGTc7Bf pic.twitter.com/lkuGgpiE7w— Известия Спорт (@izvestia_sport) 6 мая 2018 г.
На старте чемпионата мира россияне 4 мая также со счетом 7:0 победили сборную Франции. В следующей игре российская команда 7 мая встретится с белорусскими хоккеистами.