Прямой эфир

Сборная России по хоккею выиграла второй матч чемпионата мира

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хоккеисты сборной России разгромили команду Австрии в своем втором матче на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Дании.

Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 7:0. Шайбы забросили Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54), передает «РИА Новости».

На старте чемпионата мира россияне 4 мая также со счетом 7:0 победили сборную Франции. В следующей игре российская команда 7 мая встретится с белорусскими хоккеистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитан сборной Канады назвал лучшего российского хоккеиста
Кошечкин будет вратарем в стартовом матче России и Франции на ЧМ по хоккею

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017