Сборная России по хоккею выиграла второй матч чемпионата мира

Хоккеисты сборной России разгромили команду Австрии в своем втором матче на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Дании.

Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 7:0. Шайбы забросили Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54), передает «РИА Новости».

На старте чемпионата мира россияне 4 мая также со счетом 7:0 победили сборную Франции. В следующей игре российская команда 7 мая встретится с белорусскими хоккеистами.