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В США оценили последствия ядерного удара РФ по США

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Американский профессор Мэтью Кроениг в своей книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно», рассуждает о количестве ядерных боеголовок, имеющихся в распоряжении сверхдержав, и прогнозирует, какие последствия принесут два массированных ядерных удара России по США.

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Обзор книги профессора Джорджтаунского университета опубликован на страницах National Interest. По мнению ученого, первая атака РФ полностью уничтожит 131 город в США, погибнут 70 млн человек. Второй удар, нанесенный по США Москвой, разрушит 12 городов и уничтожит 28 млн американцев. Профессор отмечает, что между первой атакой и второй РФ будет отбивать попытки Вашингтона нанести ответный ядерный удар.

«Книга бросает вызов общепринятой мудрости в ядерной стратегии США, но делает это с позиции, прочно обоснованной на ранее проведенных исследованиях», — пишет автор статьи.

Кроениг полагает, что если ядерный арсенал США будет более мощным, то и потери США в потенциальной ядерной войне будут меньше, чем у их противников.

Если же Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), то при первом ядерном ударе США потеряют до 82 млн человек, предсказывает профессор.

3 мая военные чиновники из США рассказали об испытаниях секретной 12-й версии ядерной бомбы B-61, которая будет способна устроить «атомный ад».

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