Минобороны России назвало вероятную причину крушения Ка-52 в Сирии

Техническая неисправность могла стать вероятной причиной авиакатастрофы российского вертолета Ка-52 на востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Вертолет потерпел крушение во время планового полета. Оба пилота, находившиеся на борту, погибли. Тела обнаружила поисково-спасательная группа, они доставлены на аэродром базирования, сообщает «Федеральное агентство новостей».

3 мая при взлете с авиабазы Хмеймим истребитель Су-30СМ упал в Средиземное море у побережья Сирии. предварительной причиной катастрофы стала попавшая в двигатель Су-30СМ птица. В Минобороны заявили, что огонь по самолету не велся.