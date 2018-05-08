В Раде предсказали мир между Украиной и Россией

Россия и Украина в конечном итоге «придут к миру». Такое мнение выразил депутат Верховной рады, лидер украинской партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

По мнению украинского парламентария, отношения между Киевом и Москвой схожи с политическими процессами между КНДР и Южной Кореей.

«Я абсолютно уверен в том, что мы (Украина и Россия. — iz.ru) всё равно придем к миру. Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу», — отметил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Политик также добавил, что сейчас украинская сторона не предпринимает никаких действий для улучшения отношений с Россией.

Нынешние украинские власти неоднократно обвиняли Россию в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. Российское руководство категорически отвергает все обвинения, подчеркивая свою непричастность к украинскому конфликту и выраженное в ходе народного референдума желание крымчан воссоединения с Россией.

27 апреля в приграничной деревне Пханмунджом на территории южного государства прошел межкорейский саммит. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, в частности, договорились работать над полным разоружением полуострова, ликвидировать все средства пропаганды в приграничных районах. Ким Чен Ын стал первым лидером Северной Кореи, который посетил Юг с 1953 года.