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В Раде предсказали мир между Украиной и Россией

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Россия и Украина в конечном итоге «придут к миру». Такое мнение выразил депутат Верховной рады, лидер украинской партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

По мнению украинского парламентария, отношения между Киевом и Москвой схожи с политическими процессами между КНДР и Южной Кореей.

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«Я абсолютно уверен в том, что мы (Украина и Россия. — iz.ru) всё равно придем к миру. Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу», — отметил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Политик также добавил, что сейчас украинская сторона не предпринимает никаких действий для улучшения отношений с Россией.

Нынешние украинские власти неоднократно обвиняли Россию в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. Российское руководство категорически отвергает все обвинения, подчеркивая свою непричастность к украинскому конфликту и выраженное в ходе народного референдума желание крымчан воссоединения с Россией. 

27 апреля в приграничной деревне Пханмунджом на территории южного государства прошел межкорейский саммит. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, в частности, договорились работать над полным разоружением полуострова, ликвидировать все средства пропаганды в приграничных районах. Ким Чен Ын стал первым лидером Северной Кореи, который посетил Юг с 1953 года.

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