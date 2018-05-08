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Украинскую туристку пытались похитить в Дубае

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Фото: Global Look Press/Picha Karel
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Двое мужчин обвиняются в попытке похищения украинской туристки в Дубае. Об этом сообщает Gulfnews.

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По данным следствия, двое мужчин преградили автомобилем дорогу 19-летней туристке и представились полицейскими. Один из них попросил ее предъявить документы. Позднее второй мужчина забрал документы девушки и сообщил, что ей необходимо проследовать в участок, сообщает «РИА Новости».

Туристка потребовала показать удостоверения полиции, но вместо этого ее насильно посадили в машину и увезли. Позже девушку пытались пересадить в другой автомобиль. Воспользовавшись заминкой похитителей, туристка сбежала.

Девушка остановила случайного пешехода и попросила вызвать полицию.  Подозреваемые были оперативно задержаны. Ими оказались моряк из ОАЭ и гражданин Ирана. Похитителям предъявлены обвинения в похищении девушки, краже денег и документов.

15 апреля гражданина Индии приговорили к трем месяцам тюрьмы в ОАЭ за оскорбительный пост в социальной сети Facebook. Он опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда в сентябре 2017 года. 

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