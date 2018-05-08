ЦРУ предоставило конгрессу засекреченные данные по Хаспел

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предоставило членам конгресса США засекреченные данные об исполняющей обязанности главы ведомства Джине Хаспел, которая подозревается в применении пыток к подозреваемым в терроризме заключенным. Об этом со ссылкой на представителя ЦРУ сообщает The Hill.

В ведомстве пояснили, что, как и обещала Хаспел, предоставили сенату перечень засекреченных документов для ознакомления и изучения фактических и выдающихся сторон исполняющей обязанности главы ЦРУ, пишет «Газета.ру».

Документы содержат информацию о карьере Хаспел, включая данные о работе в отделе ЦРУ по борьбе с терроризмом после теракта 11 сентября 2001 года, пишет RT.

7 мая президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хаспел, заявив, что она стала мишенью для нападок, потому что действовала с террористами слишком жестко.

Ранее сообщалось, что европейский центр по конституционным правам человека направил запрос в прокуратуру немецкого Мюнхена на арест Джины Хаспел. Правозащитники утверждают, что новая глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме «Глаз кошки», располагавшейся в Таиланде.

Джина Хаспел должна сменить на должности директора ЦРУ Майка Помпео, который возглавит Госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.