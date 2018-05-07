Трамп вступился за кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хаспел

Президент США Дональд Трамп 7 мая выступил в защиту своего кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хаспел. Правозащитники обвиняют ее в причастности к пыткам. По мнению Трампа, Хаспел стала мишенью для нападок, потому что действовала с террористами слишком жестко.

«Подумайте над этим, в эти очень опасные времена у нас есть чрезвычайно квалифицированный специалист, женщина, которую демократы хотят прогнать, потому что она слишком жесткая по отношению террору. Джина, добейся победы!» — написал Трамп в Twitter.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2018 г.

13 марта Трамп предложил на место директора ЦРУ Хаспел, которая с февраля 2017 года по март 2018 работала заместителем главы этого ведомства. Хаспел может стать первой женщиной, возглавившей Центральное разведывательное управление. С 26 марта она является исполняющей обязанности главы ЦРУ.

Слушания по ее кандидатуре пройдут в сенате 9 мая. Сенаторы ждут от нее разъяснений сообщений о причастности к пыткам. Ранее газета New York Times написала, что в 2002 году в Таиланде Хаспел надзирала в тайной тюрьме ЦРУ за пытками подозреваемых в терроризме Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири.