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Трамп вступился за кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хаспел

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп 7 мая выступил в защиту своего кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хаспел. Правозащитники обвиняют ее в причастности к пыткам. По мнению Трампа, Хаспел стала мишенью для нападок, потому что действовала с террористами слишком жестко.

«Подумайте над этим, в эти очень опасные времена у нас есть чрезвычайно квалифицированный специалист, женщина, которую демократы хотят прогнать, потому что она слишком жесткая по отношению террору. Джина, добейся победы!» — написал Трамп в Twitter.

13 марта Трамп предложил на место директора ЦРУ Хаспел, которая с февраля 2017 года по март 2018 работала заместителем главы этого ведомства. Хаспел может стать первой женщиной, возглавившей Центральное разведывательное управление. С 26 марта она является исполняющей обязанности главы ЦРУ.

Слушания по ее кандидатуре пройдут в сенате 9 мая. Сенаторы ждут от нее разъяснений сообщений о причастности к пыткам. Ранее газета New York Times написала, что в 2002 году в Таиланде Хаспел надзирала в тайной тюрьме ЦРУ за пытками подозреваемых в терроризме Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири.

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