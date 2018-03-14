СМИ: в Германии рассматривают запрос на арест нового главы ЦРУ

В прокуратуру немецкого Мюнхена поступил запрос на выдачу ареста нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джины Хаспел. Дело связано с ее деятельностью в секретной тюрьме.

Расследование против Хаспел было инициировано в 2017 году европейским центром по конституционным правам и правам человека, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По некоторым данным, новый глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме «Глаз кошки», которая находится в Таиланде. В ней, в частности, содержались члены террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России).

Ее обвиняют в нарушении статьи № 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки.

Джина Хаспел была назначена на должность директора ЦРУ во вторник, 13 марта. На этом месте она сменила Майка Помпео, возглавившего госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.