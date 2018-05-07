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СМИ узнали об отсутствии у США защиты от российских «Кинжалов»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Американские военные обеспокоены информацией о заступлении на боевое дежурство российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», пишет портал Military Watch.

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О том, что десять самолетов МиГ-31 с «Кинжалами» готовы к применению «в зависимости от ситуации», заявил 5 мая замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов. 

По словам нескольких высокопоставленных чиновников в Пентагоне, у США нет какой-либо эффективной защиты от российского гиперзвукового оружия. Так, например, американские оборонительные средства не могут перехватить ракеты, которые развивают скорость более трех махов (три скорости звука), в то время как «Кинжалы» способны на скорость в 10 махов. 

При этом военачальники также отмечают, что США не способны справиться даже с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD.

Ракета «Кинжал» была впервые представлена президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. Как рассказал российский лидер, снаряд неуязвим для всех существующих систем ПВО и ПРО.

Самолет МиГ-31 оптимизирован для перевозки чрезвычайно тяжелых ракет, а его высокая скорость отлично подходит для развертывания «Кинжала». Запуск ракеты происходит на высоте более десяти километров. Он поражает цели на расстоянии около 2 тыс. км, что превосходит дальность ПВО потенциального противника.

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