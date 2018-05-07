Байкер Хирург впервые надел белую рубашку ради инаугурации Путина

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный под псевдонимом Хирург, признался, что ради инаугурации президента России Владимира Путина впервые в жизни надел белую рубашку. Об этом он сообщил после церемонии в Большом Кремлевском дворце.

По его словам, инаугурация была очень торжественной и красивой. «Я даже по этому поводу в первый раз в жизни надел белую рубашку», — цитирует его «РИА Новости».

В день вступления в должность российского лидера на Александре Залдостанове были черные джинсы и черная кожаная сбруя.

Владимир Путин вступил в должность президента России в четвертый раз 7 апреля 2018 года. Политик был избран на новый срок по итогам президентских выборов в марте, заручившись рекордной поддержкой 76,69% избирателей. На инаугурации Владимира Путина в числе гостей также присутствовал получивший гражданство РФ американский актер Стивен Сигал.