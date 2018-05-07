Взрыв прогремел в Кабуле

Взрыв прогремел в понедельник, 7 мая, в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает телеканал TOLOnews на своей странице в Twitter.

По данным телеканала, взрыв осуществил смертник, целью которого были доноры, сдающие кровь в район Шах-э-Нав.

#Kabul - The explosion was a suicide bombing which wanted to target a blood donation campaign in Shahr-e-Naw, but the attacker was stopped by police, Interior Ministry says. No casualty reported. — TOLOnews (@TOLOnews) May 7, 2018

Нападавшего террориста остановили полицейские, рассказали в МВД Афганистана, уточняет телеканал. О жертвах взрыва данных не приводится.

6 мая по меньшей мере 10 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана.