Десять человек погибли при взрыве в мечети на востоке Афганистана

По меньшей мере 10 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего 6 мая в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана.

Еще 29 человек получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей жертвами атаки стали люди, собравшиеся после полуденной молитвы в мечети, которая также используется как центр регистрации избирателей.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

22 апреля более 30 человек стали жертвами взрыва, организованного террористом-смертником у центра регистрации избирателей в Кабуле.