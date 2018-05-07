Более 140 лесных пожаров потушено в России за сутки

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали горение лесных массивов в регионах России на площади более 25,5 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

К настоящему моменту продолжает гореть около 42,4 тыс. га леса.

«За прошедшие сутки 6 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 145 лесных пожаров на площади 25 447 га. На 00:00 мск 7 мая на территории РФ действовало 17 лесных пожаров на площади 42 416 га, по которым проводились работы по активному тушению», –– отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что самая сложная обстановка с природными пожарами складывается в Амурской области и на Дальнем Востоке. По данным на утро понедельника, там горят 38,4 тыс. га леса.

Еще один пожар на площади 9 тыс. га зафиксирован в Хабаровском крае.

«3 пожара на площади 45090 га (Хабаровский край); 6 пожаров на площади 6290 га (Амурская область); 3 пожара на площади 4157 га (Забайкальский край)», –– говорится в заявлении Авиалесоохраны.

По данным пожарам угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В тушении задействованы 2 484 человека, 516 единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении — 17 воздушных судов.

В Амурской области работают также парашютисты-десантники — всего около 380 человек.