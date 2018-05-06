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В Москве погиб снимавший видео на крыше электрички школьник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Подросток, катавшийся на крыше электрички и снимавший видео, погиб в Москве.

Как сообщает Следственный комитет РФ, тело 16-летнего зацепера было обнаружено на крыше электрички, следовавшей из Москвы в Нахабино.

«Рядом с подростком обнаружены специальное снаряжение и видеокамера», — отмечается в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В апреле в Подмосковье погиб катавшийся на крыше вагона электрички «Ласточка» 13-летний зацепер.

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