В Москве погиб снимавший видео на крыше электрички школьник

Подросток, катавшийся на крыше электрички и снимавший видео, погиб в Москве.

Как сообщает Следственный комитет РФ, тело 16-летнего зацепера было обнаружено на крыше электрички, следовавшей из Москвы в Нахабино.

«Рядом с подростком обнаружены специальное снаряжение и видеокамера», — отмечается в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В апреле в Подмосковье погиб катавшийся на крыше вагона электрички «Ласточка» 13-летний зацепер.