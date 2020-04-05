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История в датах: 5 апреля

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
5 апреля 1991 года была образована авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». На фото: пилоты «Русских витязей» на выставке авиационных и космических технологий Airshow China в 2014 году
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Фото: Global Look Press/KEYSTONE Pictures USA
5 апреля 1955 года свою политическую карьеру завершил британский политик Уинстон Черчилль. На фото: Черчилль с внуком Николасом Соеймсом в 1956 году
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Фото: ФГБУ «Земля леопарда»/leopard-land.ru/Николай Зиновьев
5 апреля 2012 года на Дальнем Востоке был создан национальный парк «Земля леопарда». На фото: детеныш дальневосточного леопарда
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Фото: Global Look Press/Science Museum
5 апреля 1813 года Гонконг был объявлен владением Британии. На фото: литография, изображающая вид на Гонконг в 1853 году
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