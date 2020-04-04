История в датах: 4 апреля

4 апреля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН провозглашено Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. На фото: саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют историческую часть древней Пальмиры
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Фото: Global Look Press
4 апреля 1581 года бывший пират Фрэнсис Дрейк вернулся в Англию после кругосветного плавания. После этого королева Елизавета I лично посвятила его в рыцари
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
4 апреля 1928 года родилась советская актриса Элина Быстрицкая. На фото: Элина Быстрицкая на пресс-конференции, посвященной Фестивалю Союза театров Европы в 2012 году
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Фото: NASA
4 апреля 1983 года состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер». На фото: первый запуск шаттла
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