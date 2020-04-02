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История в датах: 2 апреля

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. На фото: дома-книжки на Новом Арбате, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Light It Up Blue («Зажги синим»), которая приурочена к этому дню
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Фото: РИА Новости/Александр Поляков
2 апреля 1769 года в ходе Русско-турецкой войны русские войска отбили у турок город Таганрог. На фото: центральная часть города Таганрога в 2003 году
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
2 апреля отмечается Международный день детской книги. На фото: девочка в одном из книжных магазинов сети «Буквоед» в ТРК «Гулливер» в Санкт-Петербурге, 2016 год
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Фото: Getty Images/Jacques Morell
2 апреля 1928 года родился знаменитый французский композитор, актер, режиссер, писатель Серж Генсбур. На фото: Генсбур на съемке телевизионной литературной программы «Апострофы»
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