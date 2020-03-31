История в датах: 31 марта

31 марта 2003 года в Париже высшим званием «Артист ЮНЕСКО во имя мира» награжден художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. На фото: Валерий Гергиев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным нового концертного зала Мариинского театра в Репино, 2017 год