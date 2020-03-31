История в датах: 31 марта

31 марта 1889 года в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. На фото: башня в 2016 году
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
31 марта 2003 года в Париже высшим званием «Артист ЮНЕСКО во имя мира» награжден художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. На фото: Валерий Гергиев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным нового концертного зала Мариинского театра в Репино, 2017 год
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Фото: Global Look Press/Science Museum
31 марта 1909 года был заложен пассажирский лайнер «Титаник». На фото: «Титаник» в 1911 году
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Фото: depositphotos.com
31 марта 1284 года епископ Эли (Илийский) основал Питерхаус. На сегодняшний день это самый старый и самый маленький колледж Кембриджского университета. На фото: здание колледжа
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