История в датах: 29 марта

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Фото: commons.wikimedia.org
29 марта 1998 года в Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Robert Haasmann
29 марта 1867 года в Англии принят Североамериканский акт о создании доминиона под названием Канада, разделенного на четыре провинции. Канада получила право формировать собственное правительство, не выходя из состава Британской империи, то есть фактически получила автономию. Однако датой независимости считается 1 июля — день, когда документ вступил в силу
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии Московского метрополитена прогремели взрывы, устроенные террористками-смертницами. В результате взрывов погиб 41 и ранены 88 человек. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
29 марта 1974 года в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили Терракотовую армию — по меньшей мере 8,1 тыс. полноразмерных уникальных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди
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