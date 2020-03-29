История в датах: 29 марта

29 марта 1867 года в Англии принят Североамериканский акт о создании доминиона под названием Канада, разделенного на четыре провинции. Канада получила право формировать собственное правительство, не выходя из состава Британской империи, то есть фактически получила автономию. Однако датой независимости считается 1 июля — день, когда документ вступил в силу