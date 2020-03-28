История в датах: 28 марта

28 марта 1709 года — день рождения саксонского фарфора. В этот день немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Aвгуста Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора. По качеству полученный им фарфор не уступал китайскому