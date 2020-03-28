История в датах: 28 марта

28 марта 1776 года известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и «на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на десять лет. Эта дата и считается днем основания московского Большого театра
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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
28 марта 1709 года — день рождения саксонского фарфора. В этот день немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Aвгуста Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора. По качеству полученный им фарфор не уступал китайскому
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Фото: Global Look Press
28 марта 1797 года в США запатентована первая стиральная машина. На фото: первая стиральная машина
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Фото: РИА Новости/Макс Альперт
28 марта 1868 года родился Максим Горький (настоящее имя — Алексей Пешков) — русский и советский писатель, драматург, общественный деятель
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Фото: ТАСС/Мастюков Валентин
28 марта 1925 года в селе Татьяновка Томской области родился Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии РСФСР
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