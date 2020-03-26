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История в датах: 26 марта

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Фото: NASA
26 марта 2003 года астрономы заявили, что обнаружили на Марсе замерзшее море. На фото: снимок поверхности Марса, сделанный марсоходом «Кьюриосити» в 2014 году
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Фото: Global Look Press/Aftonbladet
26 марта 1948 года родился Стивен Тайлер — американский рок-музыкант, лидер группы Aerosmith. На фото: Тайлер во время концерта в Швеции в 2017 году
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Фото: TASS
26 марта 1828 года Франц Шуберт выступил со своим единственным публичным концертом. На фото: репродукция картины художника Вильгельма А. Ридера «Немецкий композитор Франц Шуберт»
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Фото: Getty Images/ullstein bild Dtl.
26 марта 1937 года в Техасе установили первый в мире памятник мультипликационному герою — моряку Попаю. На фото: кадр из мультфильма о Попае
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