История в датах: 24 марта

24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Он стал известен как палочка Коха. Этот день также является Всемирным днем борьбы против туберкулеза. На фото: Роберт Кох за работой в своей лаборатории
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Фото: Global Look Press/Paramount Pictures
24 марта 1972 года на американские киноэкраны вышел фильм «Крестный отец». На фото: Марлон Брандо в роли дона Вито Корлеоне
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Фото: commons.wikimedia.org
24 марта 1801 года в Михайловском замке в Петербурге заговорщики убили императора Павла I. На фото: французская гравюра, изображающая убийство императора
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Фото: Global Look Press/NRM/Pictorial Collection
24 марта 1802 года в Англии Ричардом Тревитиком был получен первый патент на паровоз. На фото: рисунок Томаса Роулендсона, изображающий паровоз Тревитика и кольцевую дорогу – аттракцион для его демонстрации
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