История в датах: 24 марта

24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Он стал известен как палочка Коха. Этот день также является Всемирным днем борьбы против туберкулеза. На фото: Роберт Кох за работой в своей лаборатории