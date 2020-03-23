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История в датах: 23 марта

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Фото: РИА Новости
23 марта 1876 года инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку. На фото: Екатерининская площадь в Петербурге, освещенная лампами — свечами Яблочкова, конец XIX века
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Фото: NASA
23 марта 2001 года станция «Мир» была затоплена в Тихом океане, недалеко от острова Фиджи. На фото: «Мир» за три года до затопления
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Фото: Getty Images/Hulton Archive
23 марта 1891 года в Англии во время футбольного матча впервые использовали сетку на воротах. На фото: игроки во время матча между «Блэкберн Роверс» и «Ноттингем Каунти» в 1891 году
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Фото: depositphotos.com
23 марта 1900 года археологи обнаружили на Крите остатки знаменитого дворца-лабиринта, в котором по легенде обитал Минотавр. На фото: воссозданные из руин фрагменты Кносского дворца
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