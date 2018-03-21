История в датах: 21 марта

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Фото: Getty Images/Heritage Images
21 марта 1846 года бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал новый инструмент, который назвали саксофоном. На фото: концерт с участием Адольфа Сакса в 1865 году
Фото: Global Look Press/Rolf Schulten
21 марта 1963 года в США последние заключенные покинули знаменитую тюрьму Алькатрас. На фото: Алькатрас в 2010 году
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
21 марта отмечается Международный день лесов. На фото: цветущий багульник в лесу в районе поселка Песчанка в Забайкальском крае
Фото: ТАСС/Иван Сапожков
21 марта 1961 года дала нефть первая скважина в Западной Сибири — сначала скептики считали, что дело в природной аномалии и скоро скважина иссякнет. На фото: Самотлорское нефтяное месторождение в 1971 году
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