История в датах: 20 марта

20 марта в мире отмечается Международный день счастья
Фото: агентство городских новостей «Москва»
20 марта 1937 года в Москве открыли станцию метро «Киевская». На фото: станция в 2014 году
Фото: TASS/PA
20 марта 1969 года Джон Леннон и Йоко Оно зарегистрировали свой брак в британском консульстве в Гибралтаре. На фото: Джон и Йоко в 1973 году
Фото: commons.wikimedia.org
20 марта 1921 года в Канзас-Сити состоялась премьера первого мультфильма, в создании которого принял участие Уолт Дисней, — это была экспериментальная черно-белая лента, первая из серии, получившей название «Смехограмма»
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