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История в датах: 18 марта

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Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
18 марта 1966 года в высотке на Котельнической набережной в Москве открылся кинотеатр «Иллюзион». На фото: кинотеатр «Иллюзион» после реставрации в 2004 году
Фото: ТАСС
18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. На фото: Леонов в открытом космосе
Фото: Global Look Press
18 марта 1949 года была образована Организация Североатлантического договора — НАТО. На фото: флаг НАТО в одной из артиллерийских частей в Польше, 2014 год
Фото: depositphotos.com/Юлия Новоселова
18 марта 1325 года в Мексике был основан город Теночтитлан — будущая столица империи ацтеков. На фото: сикали (стенки черепа) в древнеацтекских развалинах, город Теночтитлан в Мехико-Сити
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