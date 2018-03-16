История в датах: 16 марта

15 марта 1936 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина — лимузин марки «М-1». На фото: ГАЗ М-1, 1938 год
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
16 марта 1953 года родилась Изабель Юппер, французская киноактриса, обладательница премии «Сезар». На фото: актриса на 68-м Международном кинофестивале в Берлине, 2018 год
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе полуострова, на котором большинство жителей высказались за его вхождение в состав Российской Федерации. На фото: Константиновский форт в Севастополе
Фото: wikipedia.org
16 марта 1831 года в Париже вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». На фото: первая страница рукописи романа
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