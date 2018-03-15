Прямой эфир

История в датах: 15 марта

0
Слайдами
Списком
Фото: ТАСС
15 марта 1917 года последний российский император Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. На фото: император Николай II в окне императорского поезда на пути между Царским Селом и Ставкой, 1915 год
Фото: Global Look Press/National Motor Museum
15 марта 1906 года зарегистрирована компания Rolls-Royce. На фото: Rolls-Royce Phantom V, выпущенный в 1963 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
15 марта 1892 года американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор. На фото: эскалатор на станции метро «Фрунзенская» в Москве, 2016 год
Фото: Global Look Press/Gerard Lacz
15 марта — Международный день защиты бельков. На фото: белек играет на острове Магдалена в Канаде, 2017 год
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017