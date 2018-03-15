История в датах: 15 марта

15 марта 1917 года последний российский император Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. На фото: император Николай II в окне императорского поезда на пути между Царским Селом и Ставкой, 1915 год
Фото: Global Look Press/National Motor Museum
15 марта 1906 года зарегистрирована компания Rolls-Royce. На фото: Rolls-Royce Phantom V, выпущенный в 1963 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
15 марта 1892 года американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор. На фото: эскалатор на станции метро «Фрунзенская» в Москве, 2016 год
Фото: Global Look Press/Gerard Lacz
15 марта — Международный день защиты бельков. На фото: белек играет на острове Магдалена в Канаде, 2017 год
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