История в датах: 17 марта

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Фото: Getty Images/Keystone/Hulton Archive
17 марта 1959 года Далай-лама XIV вместе со своими сторонниками бежал из Тибета в индийский город Дхарамсала. На фото: Далай-лама XIV прибывает в дом Бирла в Муссури, Индия, после бегства из Тибета в апреле 1959 года
Фото: NASA/JPL
17 марта 1899 года американский астроном Уильям Пикеринг открыл спутник Сатурна Фебу. На фото: Феба (снимок сделан Научно-исследовательским центром НАСА)
Фото: Getty Images
17 марта 80 лет исполняется со дня рождения артиста балета Рудольфа Нуриева. На фото: Рудольф Нуриев в 1938 году
Фото: depositphotos.com
17 марта 1960 года в Японии начали продавать первые в мире цветные фломастеры
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