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9–16 марта в объективе «Известий»

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Показ дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Недели моды MBFW
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Локомотив» и «Атлетико»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выставка «От голубой розы к золотому гранату. Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века» в Музее Востока
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Матч «Динамо»–«Краснодар» в рамках чемпионата России по футболу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Группа Duran Duran перед началом церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo за заслуги в классической и популярной музыке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Улица Большая Якиманка в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель перед началом церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo за заслуги в классической и популярной музыке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Краснодар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Девушка на качелях на Новом Арбате
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч «Спартак»–«СКА» (Хабаровск) в рамках чемпионата России по футболу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Певец Эрос Рамазотти перед началом церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo за заслуги в классической и популярной музыке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Показ дизайнера Анастасии Докучаевой в рамках Недели моды MBFW
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Прощание с Олегом Табаковым в МХТ им. А.П. Чехова
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